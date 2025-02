Auf die Geburtstagsgrüsse folgt Kritik

Für seine öffentliche Liebeserklärung an seine Tochter erhält der Deutsche allerdings nicht nur Herzen und liebe Worte. «Wie war deine Kritik zu Kindern auf Social Media?», «Machen andere das auch öffentlich?», «Muss man nicht auf Insta teilen, kann man einfach so der Tochter sagen» oder «Ich bin so alt, ich erinnere mich an Interviews von Oli Pocher, dass ‹Kinder nichts im Netz verloren haben› auch nicht ‹von hinten oder nur ein Körperteil›. Er wirft leider manchmal seine eigenen Überzeugungen über Bord» ist unter dem Beitrag zu lesen.