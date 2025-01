Oliver Pocher zieht in Zürich über Basel her

Gleich zu Beginn äusserten sich die Podcaster zur Schweiz. Pocher stichelte direkt los: «Hier in Zürich ist es schön, nicht so wie in Basel». Seine Ex-Frau Meyer-Wölden schwärmte: «Ich liebe die Schweiz. Ich fühle mich so wohl hier.» Doch das Essen sei teuer, worauf Pocher trocken konterte: «Mit dem Podcast, den wir haben, kann dir das ja egal sein.» Sandy nutzte in der Folge manche Gelegenheit für einen Seitenhieb gegen Pochers Ex Amira Aly (32).