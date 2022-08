Olivia Newton-John bekommt ein Staatsbegräbnis

Rosa Lichter erhellten die Nacht

In der Nacht zum Dienstag wurden in ganz Australien Sehenswürdigkeiten rosa beleuchtet, um an das Leben der Star-Entertainerin zu erinnern, deren Tod in Kalifornien am frühen Dienstag von ihrem Ehemann über den offiziellen Facebook-Account bekannt gegeben wurde. In dem Post heisst es unter anderem: «Dame Olivia Newton-John ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien von uns gegangen, umgeben von Familie und Freunden.»