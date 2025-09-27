Das gab es beim ESC noch nie

Online-Voting soll über Israel-Teilnahme entscheiden

Der Eurovision Song Contest steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Sechs Länder drohen mit Boykott, sollte Israel weiter dabei sein. Die EBU soll jetzt erstmals eine Online-Abstimmung unter den Mitgliedern, um über ihre Teilnahme zu entscheiden.