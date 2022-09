Oscargewinnerin Kate Winslet verunfallt auf dem Filmset

Die britische Schauspielerin Kate Winslet (46) hat sich am Set ihres neuesten Films eine Verletzung zugezogen. Winslet steht derzeit in Kroatien für das historische Biopic «Lee» vor der Kamera. Laut ihres Teams sei sie am Filmset «ausgerutscht» und wurde als «vorbeugende Massnahme» in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das berichtet der «Hollywood Reporter». Ein Foto der kroatischen Webseite «Dubrovački Dnevnik» zeigt Winslet, wie sie aus eigener Kraft, ohne Krücken oder gestützt zu werden, in die Klinik läuft.