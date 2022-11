Jimmy Kimmel moderiert 2023 die 95. Oscarverleihung

Am 12. März 2023 findet die 95. Oscarverleihung statt. Schon jetzt wurde der Moderator bekannt gegeben - und dieser bringt einiges an Erfahrung mit. Talkshow-Star Jimmy Kimmel (54) wird durch den Abend führen. Das hat die Filmakademie am Montag (7. November) in einem Statement mitgeteilt, wie unter anderem das Branchenmagazin «Deadline» berichtet.