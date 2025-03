Oscars: «Anora» gewinnt Königskategorie und schreibt Geschichte

Auch 2025 haben wieder zehn Werke in der Kategorie «Bester Film» bei den Oscars konkurriert. Einigen wurden zwar nur die geringsten Aussenseiterchancen eingeräumt, etwa «Dune : Teil 2» oder «Nickel Boys». Doch bewies die 97. Ausgabe der Academy Awards im Verlauf ihrer rund drei Stunden Laufzeit den Mut zu manch einer Überraschung. Und so blieb es bis zur letzten Sekunde der Academy Awards spannend, ehe der finale Umschlag des Abends geöffnet und der Gewinner in der Königsdisziplin enthüllt wurde.