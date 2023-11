P. Diddy wird wegen angeblicher Vergewaltigung verklagt

Der Produzent und Musiker Sean «Diddy» Combs (54) ist von einer Ex–Freundin verklagt worden. Wie unter anderem CNN berichtet, reichte Casandra Ventura (37) am Donnerstag vor einem Bundesgericht in New York City die Klage ein. Sie behauptet darin demnach, sie sei von Combs angeblich vergewaltigt und jahrelang wiederholt körperlichen und anderen Misshandlungen ausgesetzt worden. Der 54-Jährige hat über seinen Anwalt alle Anschuldigungen zurückgewiesen.