Pamela Anderson begeistert mit radikaler Typveränderung

«Sie sieht umwerfend aus», schreiben viele User auf Social Media. Und ein Fan fühlt sich gar inspiriert und meint: «Okay, jetzt will ich rote Haare». Coiffeur John Nollet soll Anderson die neue Frisur verpasst haben. Eine andere Userin lobt auch, wie sehr die neue Haarfarbe Pamela Anderson schmeichle und zu ihrem Hautton passe. Ausserdem freut sich die Community, dass Pamela Anderson nun endlich sie selbst sein könne. Das sind doch diesmal ganz andere Töne als noch im Mai, als sie ihre Kurzhaarfrisur präsentierte.