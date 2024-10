Nach dem Kino lag man sich weinend in den Armen

Meistens ungeschminkt zeigt sich Pamela Anderson auch in ihrem Film «The Last Showgirl», wo sie die in die Jahre gekommene Revue-Tänzerin Shelly in Las Vegas verkörpert. Der Film sei kein Meilenstein in ihrer Karriere – «er ist der Beginn meiner Karriere», stellt Pamela Anderson gegenüber Blick klar und rechnet damit mit ihrem bisherigen filmischen Schaffen ab. Tatsächlich zeigt sich Anderson, die 14 Mal das «Playboy»-Cover zierte, in «The Last Showgirl» von einer komplett neuen Seite. Naiv, schüchtern und verletzlich, aber auch nahbar und menschlich. Dieses neue Ich auf der grossen Leinwand der Welt zu präsentieren, machte sie ziemlich nervös, wie sie zugibt. Doch «The Last Showgirl» wurde zum grossen Befreiungsschlag für Pamela Anderson und nach der Uraufführung in Toronto lag sich der Cast weinend in den Armen.