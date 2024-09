Pamela Anderson kommt ans Zurich Film Festival

Der Skandal um Tommy Lee

Andersons Rolle als C. J. Parker in «Baywatch» war der Startschuss einer Karriere mit vielen Glanzlichtern und privaten Querelen. In ihrer Filmografie schlagen über 30 Rollen in Spielfilmen und TV-Serien zu Buche, unter anderem in «Hör' mal, wer da hämmert», «Blonde and blonder» oder «Barb Wire».