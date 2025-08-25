Bereits im letzten Oktober platzte Liam Neeson (73) in einem Interview heraus: «Ich liebe Pamela!» Sie sei so unverkrampft, natürlich und witzig. Zwar bezog sich der Hollywood- Star bei diesen Aussagen auf die berufliche Zusammenarbeit mit seinem Co-Star.
Pamela Anderson (58) und Liam Neeson und lernten sich bei den Dreharbeiten zum Kinofilm «Die nackte Kanone» kennen, einer Neuverfilmung des Blockbusters von 1988 mit Leslie Nielsen und Priscilla Presley in den Hauptrollen. Dennoch war Neesons erster Gedanke: «Wow, sie ist umwerfend.» Er fand sie aber auch authentisch, menschlich und mochte ihren Sinn für Albernheit.
Tatsächlich ... Liebe
Und jetzt das: Händchen halten bei Interviews, kuscheln auf dem roten Teppich – und vor Publikum und Kameras tüpfelt sie ihm Balsam auf die Lippen, und er geniesst es. Dazwischen: diese Blicke! Mittlerweile sind wohl auch letzte Zweifler zur Einsicht gelangt, die an einen PR-Stunt zwecks Promo für den Film glaubten.
Da sind zwei bis über alle vier Ohren verknallt! Sie hätten die Beziehung bis nach Drehende unter dem Deckel halten wollen, plaudert eine gewöhnlich «gut unterrichtete Insider-Quelle» im Promi-Magazin «People» aus. Zum romantischen Dinner hätten beide jeweils ihre Assistenten mitgenommen, um einen beruflichen Anstrich zu wahren.
Weitere Quellen wissen weitere Pikanterien: So habe Anderson selbst gebackene Muffins ans Set mitgebracht, zu Neesons Entzücken. Er sei oft bei Pamela in deren Farmhaus in Kanada, wo sie gärtnere und koche. Sogar die Pflege eines Sauerteigs teilen sie sich mittlerweile.
Zwei Herzen begeistern
Selten heisst die Weltpresse ein neues Traumpaar derart euphorisch willkommen. «Eine reife Verbindung», titelt «Gala». «Es ist klar, sie sind verliebt», behauptet «People». Auch «Harper’s Bazaar» schaut genau hin: «Sie sehen so verliebt aus.» Einigkeit allenthalben, man mag den beiden das späte Liebesglück gönnen, sie haben es verdient.
Pamela Anderson wurde berühmt als vollbusige «Baywatch»-Nixe im roten Badeanzug, machte Schlagzeilen mit der turbulenten Beziehung zu Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee, gestohlenen Sexvideos und vier gescheiterten Ehen. Dann kam ihr wunderbarer – und mutiger – Wandel, weg von sexy und glamourös hin zu Natur und Natürlichkeit, zu ungeschminkter Schönheit. Kürzlich kappte sie auch ihre langen blonden Haare. «Ich fühle mich nun wie Jeanne d’Arc», sagt sie.
Und da ist er, der bodenständige, nordirische Hüne. Jedi-Ritter und Held in Filmen wie «Star Wars: Episode I», «Schindlers Liste» und liebevoller Stiefvater in «Tatsächlich … Liebe». Seit dem tragischen Skiunfall seiner Frau Natasha Richardson 2009 ist Liam Neeson Witwer. Noch letzten Herbst antwortete er auf die Frage, ob er Dates habe: «Nein, das habe ich hinter mir.»
Seine Nase und ihr Humor
Und dann kam Pam. In Youtube-Videos nimmt sich das Paar selber auf die Schippe: «Ich mag besonders deine Nase», flötet sie, als er erzählt, er habe sie einst beim Boxen gebrochen.
Sie haben den gleichen Humor und je zwei Jungs im selben Alter. Die posieren prompt zu viert mit Liam und Pam. Es ist also definitiv ernst, quasi von den Söhnen geprüft und abgesegnet.
Und der Film? Über den spricht kaum jemand. Er könnte etwas PR brauchen.
Dieser Artikel wurde erstmals am 17.8.2025 publiziert.