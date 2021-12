Doch ihre Vorfreude ist getrübt: In Gedanken wird Nazan nämlich bei ihrem Vater Necmettin Üngör, 77, sein. Dieser ist zurzeit mit ihrer Mutter Gülser, 69, in der Türkei und leidet an Demenz. Die Erkrankung ihres Vaters machte die Moderatorin bereits zu Beginn des Jahres bekannt. Damals nahm sie sich eine Auszeit, um für ihre Eltern da zu sein.