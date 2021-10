Paris Hilton (40) setzt sich für Kinder und Teenager ein, die in Jugendeinrichtungen leben. Der TV-Star sprach in Washington über einen neuen Gesetzentwurf. Dieser soll sicherstellen, dass Einrichtungen stärker kontrolliert und Kinder dort besser geschützt werden. In ihrem Dokumentarfilm «This Is Paris» (2020) hatte Hilton ihre Erfahrungen als Teenager in vier Einrichtungen beschrieben. Ihre Zeit in einem Internat in Utah bezeichnete sie als «Folter».