Paris Hilton kam zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit

Paris Hilton, 40, und ihr Freund Carter Reum, 40, sind jetzt offiziell Mann und Frau. Das Paar hat sich am 11. November in Los Angeles das Jawort gegeben. Auf Instagram teilte die Braut ein Foto von sich ganz in Weiss. Sie trägt darauf ein hochgeschlossenes Brautkleid mit grober Spitze und romantischen Blütenapplikationen von Oscar de la Renta. Ihre blonden Haare sind zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Dazu trägt Hilton einen transparenten Tüllschleier. «Meine Ewigkeit beginnt heute... 11.11.», schreibt die 40-Jährige.