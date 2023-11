Paris' Familie erwartete einen Zauberer und bekam ein Baby

Die grosse Enthüllung erfolgte dann am amerikanischen Thanksgiving (23. November). «Es geschah vor dem Truthahn», plauderte Hilton in der Talkshow «Live! with Kelly & Mark» aus. «Carter brachte alle ins Wohnzimmer. Er sagte: ‹Oh, ich habe eine Überraschung.› Alle dachten, es würde ein Magier auftreten – als ob wir einen Auftritt gebucht hätten.»