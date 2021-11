Mit einem Brautkleid pro Feiertag gab sich das It-Girl nicht zufrieden. Der Braut standen ganze elf Kleider zur Auswahl. Am Tag der Trauung gab es für Paris Hilton drei Kleiderwechsel – sie erschien also in vier verschiedenen Brautkleidern an nur einem Abend! Jede dieser vier Roben hatte ihren ganz eigenen Stil, wie der Instagram-Kanal Weddingpeace in einem Bild darstellt.