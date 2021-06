Nach Erlebnissen mit Vater Michael

Paris Jackson leidet wegen Paparazzi an Halluzinationen

Als Kind wurde sie an der Seite des King of Pop auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt. Das hat Spuren hinterlassen. Im Gespräch mit Willow Smith – der Tochter von Will Smith – offenbart Paris Jackson, dass sie unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Kürzlich löste etwa das Rascheln eines Abfallsacks eine Panikattacke bei ihr aus.