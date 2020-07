Paris Jacksons schmerzvoller Weg in ein glücklicheres Jetzt

Nach dem King of Pop gibt es wieder einen Musiker in ihrem Leben: Band-Kollege und Lebenspartner Gabriel «Gabe» Glenn, 31. «Er versteht meinen Schmerz.» Als sie den Amerikaner im April vor zwei Jahren in einem T-Shirt ihrer Lieblingsband Mötley Crüe in West Hollywood erblickt, gibts für sie nur ein Wort: «Wow!» Auch er sagt: «Sie hat mich gleich umgehauen.» Eine Woche später zieht sie bereits zu ihm in seinen Van. Gabriels Nomadenleben erinnert Paris an ihre Kindheit. «Das einzige Daheim, das ich bisher je kannte, war mein Dad. Und jetzt habe ich Gabe.»