Patrice Aminati erhält Mail von Bestatter

Mittlerweile wisse sie jedoch, was der Begriff wirklich beinhalte. «Palliative Versorgung bedeutet, dass Menschen mit einer schweren, fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, medizinisch so versorgt werden, dass ihre Beschwerden gelindert werden und eine Teilnahme am Leben ermöglicht wird».