Patrice Aminati gibt Gesundheits-Update

«Daniel flitzt zur Apotheke und kocht»

Wie geht die Influencerin heute mit ihrer Ekrankung um? Aminati setze auf eine Kombination aus Medikamenten, Gebet, Meditation und gesunder Ernährung, gönne sich aber auch gelegentlich etwas. In ihrem Alltag wird sie von ihrer Familie unterstützt, wie sie der «Bild» erklärte: «Mein Papa fährt mich überall hin. Meine Mama macht die Wäsche. Daniel flitzt zur Apotheke oder kocht.»