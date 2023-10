Patrice Aminati kämpft noch immer voller Angst gegen den Krebs

«Sechs Monate sind geschafft, ein ganzes halbes Jahr», schreibt Daniel Aminatis (50) Ehefrau Patrice (29) in ihrer Instagram Story. Die Frau des TV-Moderators hat Krebs, wie sie im Frühjahr der Öffentlichkeit mitteilte. Seitdem hält sie Fans, Follower und andere Betroffene auf Instagram über ihren Kampf gegen die heimtückische Krankheit auf dem Laufenden. Und so gibt sie auch am Dienstag (10. Oktober) ein Update, schreibt, sie sei weiterhin in regelmässiger ärztlicher Betreuung. «Die Therapie läuft weiter und die Medikation wurde wieder komplett hochgefahren. Ich vertrage sie im Augenblick ganz gut … Drückt mir bitte die Daumen, dass es so bleibt», schreibt sie in der Story.