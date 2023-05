Natürlich war die Diagnose auch für Ehemann Daniel ein unfassbarer Schlag in die Magengrube. «Du glaubst ja nicht, wenn deine Liebste mal kurz zum Arzt geht, dass eine Diagnose kommt, die in irgendeiner Form eine Kausalität zum Tod hat", so der beliebte Moderator. «Ich musste mich dann erst mal setzen und versuchen, das Gesagte zu verstehen. Ich habe die Worte nachhallen hören und dann entstehen Bilder. Ich habe dann wirklich Schreckensbilder gehabt, wie zum Beispiel: Du stehst am Grab deiner Frau und hast die kleine Tochter an der Hand. Das sind so Momente, die einen natürlich umhauen.»