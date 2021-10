Die Sängerin war erst kürzlich am Fuss operiert worden. In der vergangenen Woche hatte Kellys Team mitgeteilt, dass geplante Konzerte in Saarbrücken, Bochum, Köln, Wiesbaden und Freiburg deswegen nicht stattfinden könnten. Die akute Fuss-OP mache es der 51-Jährigen «vorübergehend nicht möglich (...), auf die Bühne zu gehen». Die Auftritte waren daraufhin in den November verschoben worden.