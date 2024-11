Er wünscht sich, sesshaft zu werden

Das heisst jedoch nicht, dass Paul Mescal mit dem Leben abgeschlossen hat. Im Gegenteil. Er sagt, dass er sein aktuelles Leben in vollen Zügen geniesse und dankbar für die Gelegenheit sei, Filme zu machen und spannende Rollen zu spielen. Auch einen Familienwunsch hegt der Sohn einer Polizistin und eines Lehrers. «Ja, ich wäre gern sesshaft, verheiratet, Kinder wären schön», sagt er. Die passende Frau dazu könnte er bereits haben. Im Sommer 2024 besuchte Paul Mescal gemeinsam mit Freundin Gracie Abrams (24), der Tochter von «Star Wars»-Regisseur J.J. Abrams (58), das All Points East Festival in London. Die beiden bestätigten ihre Beziehung bisher zwar nie offiziell, doch sie sollen der «Daily Mail» zufolge am Festival unzertrennlich gewesen und am Ende Arm in Arm nach Hause gegangen sein. Im Mai 2024 wurde Mescal noch eine Liebelei mit Hollywoodstar Natalie Portman (43) nachgesagt, nachdem die beiden gemeinsam in London gesichtet wurden.