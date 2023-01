Diese Stars sind auch im wahren Leben echte Superhelden

Brodys Mutter durchschaute ihren Sohn aber und postete die Story auf Facebook – worüber niemand anderes als Paul Rudd von Brody erfuhr und kurzerhand entschloss, den Kleinen via Facetime anzurufen. Er unterhielt sich mit ihm über Schach, Dinosaurier und Fechten und sandte Brody danach einen signierten «Ant-Man»-Helm zu sowie einen persönlichen Brief, in dem er ihm seine Unterstützung aussprach. Seitdem sind der Hollywood-Star und der Junge aus Colorado in regem Kontakt miteinander – und einige ältere Schüler kamen bei Brody vorbei, um in dessen Jahrbuch zu unterschreiben. Was für eine Super-Aktion von Paul Rudd.