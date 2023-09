Paul Walkers Karriere abseits von «Fast & Furious»

Walker, dem nachgesagt wurde, gar nicht so sehr an einer grossen Filmkarriere interessiert gewesen zu sein, trat neben «Fast & Furious» vornehmlich in ähnlich gelagerten Action– und Thriller–Werken auf, von denen einige gar keinen Kinostart erhielten, sondern direkt im Heimkino veröffentlicht wurden. Filme wie «Joyride» (2001), «The Death and Life of Bobby Z» (2007) oder «Takers» (2010) sind für dem Genre zugeneigte Zuschauerinnen und Zuschauer trotzdem durchaus sehenswert. Denn Hauptdarsteller Walker besticht verlässlich durch sein Äusseres und seine gelassene kalifornische Coolness.