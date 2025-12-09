Der Moderator überspielt den Versprecher elegant, tut so, als wäre er nicht passiert und macht einfach weiter mit seinem Job. Das ist wohl auch das Beste, was man in so einer Situation tun kann. Auch Uschi Glas lässt sich nichts anmerken, lächelt höflich und bedankt sich ebenfalls bei Kerner. Nach dem Versprecher schaut Uschi Glas allerdings für einen kleinen Moment auf den Mund des Moderators und scheint sich ein amüsiertes Schmunzeln nicht ganz verkneifen zu können.