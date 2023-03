Comedian Pete Davidson (29) ist am Samstagabend offenbar in einen Autounfall verwickelt gewesen. Der Wagen, in dem er sass, kollidierte in Beverly Hills mit einem Hydranten, berichtet das «People»-Magazin unter Berufung auf die Polizei. Laut Promiportal «TMZ», das zuerst über den Unfall berichtet hatte, sass der 29-Jährige angeblich selbst am Steuer des Fahrzeugs.