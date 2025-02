Pfeifen Schweizerinnen und Schweizer beim Dating auf den Altersunterschied?

Aber bleiben wir beim Thema: In Hollywood entstehen dieser Tage immer mehr Filme wie der Erotik-Thriller «Babygirl» mit Nicole Kidman (57) in der Hauptrolle: Eine Frau mittleren Alters mit Kindern, die mit einem deutlich jüngeren Mann eine heisse Affäre startet. In diesem Fall eine Chefin und ihr Praktikant. Ein klares Machtgefälle in der Beziehung, mit dem bewusst gespielt wird – natürlich alles mit Konsens.