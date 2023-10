Philipp Pleins Aufstieg in den Mode-Olymp

Nach dem Abitur auf dem Elite-Internat Schloss Salem am Bodensee, beginnt Philipp Plein, Jura an der Universität Erlangen-Nürnberg zu studieren. Er merkte jedoch schnell, dass ihm das nicht reicht, dass er höher hinaus will. Und so beginnt er damit, Möbel zu designen. Im Alter von 24 Jahren kreiert er ein Katzenbett, welches unerwartet zum Riesen-Erfolg wird und Philipp Plein die erste Million aufs Konto spült. Sein nächster grosser Coup werden Militärjacken, die er mit Swarovski-Steinen bestickt. Seine Mutter und seine Schwester helfen ihm damals, die Jacken zu kaufen, nachdem Philipp Plein diese aufmotzt, verkauft er sie für 500 Euro pro Stück. Philipp Pleins ungewöhnliches Design kommt an, doch um sein Unternehmen zum Laufen zu bringen, braucht es Zeit und Geld. Beides investiert er, spart dafür an anderen Orten.