Pietro Lombardi entschuldigt sich bei seiner Ex-Frau Sarah

Weit emotionalere Worte richtet er an Sarah Lombardi, mit der er den gemeinsamen Sohn Alessio, 5, hat: «Ich will mich bei dir entschuldigen Sarah, auch wenn es mir extrem schwer fällt», sagt Pietro. Er sei nicht immer korrekt gewesen zu ihr und «ich war wohl nicht immer der Vater, den du dir für den Kleinen gewünscht hast.» Auch das begründet er mit seinem Gefühls-Chaos. Er sei einfach extrem durcheinander gewesen, was ihm im Nachhinein leid tut.