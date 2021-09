Pietro Lombardi: «Habe mich komplett selber verloren»

Trotz des Erfolgs habe ihm irgendwas gefehlt, so Lombardi weiter. Zudem sagt er in dem Video über sich selbst: Er sei in einer Phase gewesen, in der er den Leuten zeigen wollte, «was ich habe». Den Pietro, «der ich eigentlich bin», habe er angefangen zu verlieren. Er sei «ein bisschen sauer» auf sich selber, «weil ich ein Angeber geworden bin». Er habe die «inneren Werte» vergessen.