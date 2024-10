Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa melden sich zu ihrem «Konflikt»

«Das möchten wir nicht»

Am späten Dienstagabend hiess es in ihren Instagram–Storys: «Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äussern. Die Presse versucht den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird.» Sie würden verstehen, dass viele Menschen Fragen hätten. Dennoch bitten sie darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.