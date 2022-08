Pietro Lombardi wird wieder Vater

Baby unterwegs

Baby News von Pietro Lombardi (30) und seiner Liebsten Laura Maria Rypa (26). Das Paar gab auf Instagram bekannt, dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist. «Wenn aus Liebe Leben wird ... Baby Lombardi is loading ... Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen», schreibt das überglückliche Paar zu einem Turteltäubchen-Foto, auf dem Laura Maria ihren positiven Schwangerschaftstest und Pietro ein paar Mini-Schuhe in die Kamera hält.