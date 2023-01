Eine schwierige Schwangerschaft

Nicht nur Lauras und Pietros Anfänge waren turbulent. Auch Lauras Schwangerschaft verlief mit einigen Komplikationen. So musste das werdende Mami mehrmals ins Spital eingeliefert werden. Zuletzt im Dezember. Pietro sagte damals: «Es ist schon belastend, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe eh so ein kleines Trauma, was Krankenhäuser betrifft.»