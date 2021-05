Pink und Tochter Willow zeigen Luftakrobatik

Am Sonntagabend (Ortszeit) wurden in Los Angeles die Billboard Music Awards verliehen. Sängerin Pink, 41, sorgte für einen Gänsehautmoment: Sie brachte Tochter Willow Sage, 9, mit auf die Bühne und performte mit ihr das gemeinsame Lied «Cover Me In Sunshine». Dazu zeigten die beiden Akrobatik-Figuren in luftigen Höhen. Anschliessend setzte die Sängerin zu einem Medley an und performte Hits wie «Get the Party Started», «So What» oder «Just Give Me a Reason». Pink erhielt den «Icon Award», mit dem «herausragende Künstler» ausgezeichnet werden und der ihr während der Show im Microsoft Theater von Jon Bon Jovi, 59, überreicht wurde.