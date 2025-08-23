Pirelli-Pin-ups haben ausgedient

Tilda Swinton (64) sitzt im Schilf. Sie schaut nach vorne, wo etwas sie erstaunt. Oder erschreckt? Die preisgekrönte Schauspielerin, berühmt für ihren androgynen Look, ist eines der elf Models, die für den Pirelli-Kalender 2026 posieren.
Pirelli und androgyn? Wo sind die Nackedeis? Eingemottet. Der italienische Reifenhersteller hat eine gute Nase für den Zeitgeist, und der ist im Moment halt eher prüde. Gerade dadurch faszinieren die Bilder.
Der norwegische Starfotograf Sølve Sundsbø (54) setzt auf Andeutung, auf Subtilität, avantgardistische Erotik und auf Models, die zwar Ikonen sind, aber nicht mehr ganz jung.
Subtile Erotik statt plumpe Nacktheit
Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton ist 64, ihre Schauspielkollegin und Kosmetik-Botschafterin Isabella Rossellini ist 73. Eva Herzigová, Schauspielerin und ehemaliges Supermodel, ist mit 52 vergleichsweise jung.
Venus Williams (45) schliesslich verdiente sich ihren Fame mit viel Schweiss und noch mehr Talent auf dem Tenniscourt.
Fotograf Sølve Sundsbø setzt die Damen in Studios in London und New York spektakulär in Szene. «Ich wollte Emotionen, Instinkte und Geisteszustände einfangen, die für das menschliche Leben so zentral sind: Sehnsucht nach Freiheit, Neugierde, Wissensdurst, Geheimnis, Leidenschaft und Fantasie.»
Selten passte das strapazierte Attribut «Starfotograf» besser als zu Sundsbø. Er arbeitet für die «New York Times» und die chinesische «Vogue», fotografierte Werbekampagnen von Chanel, Cartier oder H&M.
Seine Fotos hängen in Museen wie der National Portrait Gallery in London. Und 2026 auch bei jenen Freunden des Hauses Pirelli, die einen der begehrten Kalender geschenkt bekommen.