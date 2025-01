Plötzlich ist Lilly Becker der Fan-Favorit im Dschungel

Ihre klare Ansage an Sam Dylan gefällt dem Publikum allerdings, und auf X schreiben User «Wo Lilly recht hat, hat sie recht» oder «Hätte nie gedacht, dass Lilly Becker sympathisch wirkt, aber Sam machts möglich.» Und ein Nutzer sagt eindeutig: «Lilly ist gerade zu meiner Nummer eins im Dschungel geworden.» So schnell kann es also gehen. Von der Dschungel-Zero zum Dschungel-Hero.