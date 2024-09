Teil des Diebesguts wurde wieder gefunden

Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich laut der Polizei auch ein elektronisches Gerät, vermutlich ein Handy, das kurze Zeit später ganz in der Nähe geortet werden konnte. In der Folge begab sich Pflaume in die entsprechende Strasse und suchte dort nach jenen persönlichen Artikeln, die für Einbrecher wertlos sind. Und tatsächlich hat er laut der Polizei einige seiner Gegenstände wieder gefunden, allerdings nicht alle.