Polizei schliesst Fremdverschulden nicht aus

Der plötzliche Tod der bekannten Sängerin AnNa R. (†55) von Rosenstolz hat in Berlin ein offizielles Ermittlungsverfahren ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, wurde die 55-Jährige am Sonntagabend leblos in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Die genauen Umstände ihres Ablebens sind noch unklar.