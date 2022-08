Der tödliche Autounfall von Anne Heche (1969-2022) wird nicht weiter von der Polizei untersucht. Wie die Behörden laut «People»-Magazin in einem Statement mitteilten, wurden sämtliche Ermittlungen eingestellt. Auch in Zukunft werde es keine Nachforschungen mehr geben. Die 53-jährige Heche starb am Freitag rund eine Woche nach einem schweren Autounfall mit ihrem Mini Cooper. Sie raste mit hoher Geschwindigkeit in ein Gebäude, das anschliessend - wie auch ihr Fahrzeug - Feuer fing.