Polizisten führen Oliver Pocher ab

Oliver Pocher, 43, ist bei einem Auftritt von Pietro Lombardi, 29, am Freitagabend von der Polizei abgeführt worden. Der Comedian soll Corona-Regeln missachtet haben. In mehreren Instagram-Storys erklärt der 43-Jährige, was vorgefallen ist. Beim «Strandkorb Open Air» in Hartenholm in Schleswig-Holstein war er zunächst zu Lombardi, mit dem Pocher befreundet ist, auf die Bühne gekommen.