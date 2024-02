Bei Carina ist Dieter angekommen

2006 lernt Dieter Bohlen also die 30 Jahre jüngere Carina Walz auf Mallorca kennen, 2011 kam die gemeinsame Tochter Amelie zur Welt, 2013 folgte Sohn Maximilian. Über die Beziehung zu Carina sagte Dieter Bohlen einst zum Magazin «Closer»: «Die 99 Prozent an Energie, die ich früher in meine Frauen gesteckt habe – in Streitereien – die habe ich jetzt für andere Sachen zur Verfügung. Weil Carina und ich nie streiten. Wir sind mal unterschiedlicher Meinung. Aber das ist nicht mehr wie früher, wo gleich Spaghetti durch die Küche flogen.»