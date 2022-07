Frau Selenska; eine Ikone

Einerseits wird die Vogue gelobt, das Thema im eigenen Magazin aufzugreifen. Vor allem die Stärke, die Olena Selenksa auf den Bildern und in den Zeilen verspürt, kommt gut an. So hat etwa Val Voshchevska, eine ukrainische Aktivistin, das Coverbild genau unter die Lupe genommen: Mit wenig Details zeige die Fotografie der Welt, wie mächtig und stark die abgelichtete Frau doch sei. Olena Zelenska sei eine echte Ikone. Ihr Instagram-Post erhält von überall her Zuspruch. «Eine deutliche Botschaft an die Welt: Legt euch nicht mit ukrainischen Frauen an!», wird das Cover-Bild etwa kommentiert.