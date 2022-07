Johnny Depp (59) ist nicht nur Schauspieler und Musiker, er begeistert sich auch für die Kunst. Schon seit vielen Jahren malt und zeichnet der 59-Jährige. Am Donnerstag (28. Juli) kündigte er bei Instagram seine Debüt-Kollektion bei der britischen Galerie «Castle Fine Art» an. In wenigen Stunden waren die 780 Drucke von «Friends & Heroes» (zu Deutsch: «Freunde und Helden») ausverkauft. Wie die Galerie auf ihrer Webseite schreibt, hat er damit einen Rekord aufgestellt: Es sei ihre «bisher am schnellsten verkaufte Kollektion».