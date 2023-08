Präsident Macron bädelet für 60'000 Euro

Emmanuel Macron (45), der französische Präsident, verbringt wie jedes Jahr seit 2017 mit Ehefrau Brigitte (70) eine Auszeit in der Ferienresidenz Fort de Brégançon an der Côte d’Azur. Während in Paris Unruhen herrschen, geniesst er hier am Mittelmeer das kühle Nass, stets in trauter Zweisamkeit. Doch dieser Luxus hat seinen Preis.