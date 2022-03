Präsident Selenskyj bedankt sich bei Mila Kunis und Ashton Kutcher

US-Schauspielerin Mila Kunis (38), die in der Ukraine geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern in die USA ausgewandert war, und ihr Ehemann und Kollege Ashton Kutcher (44) haben viel Geld für die Ukraine gesammelt. Für ihr grosses Engagement bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) am Wochenende persönlich in einem Videochat. Ein Foto der drei bei dem Gespräch teilte Selenskyj auf seinem Twitter-Account.