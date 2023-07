An die 90'000 Tickets hat Taylor Swift also allein in Zürich verkauft. Und das, obwohl die Preise hierzulande um ein vielfaches höher sind als in anderen europäischen Metropolen. 163 Franken blätterte man in Zürich für einen Stehplatz hin, ein VIP-Ticket gab es für 818 Franken. Eine Analyse der «NZZ am Sonntag» zeigt: In der polnischen Hauptstadt Warschau kostet ein Eintritt ans Taylor-Swift-Konzert mit 43 Franken gerade einmal einen Viertel der Zürcher Preises.