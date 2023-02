Harry und Meghan, die in der direkten Nachbarschaft von der bekannten Talkmasterin und ihrer Partnerin in Montecito, Kalifornien, leben, sind laut «DailyMail» in dem Video zu sehen, das auf dem YouTube-Kanal «TheEllenShow» veröffentlicht wurde und die Zeremonie zeigt. Kris Jenner (67), ebenfalls eine jahrelange Freundin von DeGeneres und de Rossi, traute die beiden, die seit 2008 offiziell verheiratet sind. Anschliessend applaudierten die anwesenden Gäste, unter denen sich neben Harry und Meghan auch Stars wie Gwyneth Paltrow (50), Jennifer Aniston (53), Courteney Cox (58), Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) befanden.